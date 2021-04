Milan-Sampdoria 1-1: il meglio del match delle 12.30 | VIDEO (Di sabato 3 aprile 2021) E’ finita 1-1 il match delle 12.30 tra Milan e Sampdoria. La rete del momentaneo vantaggio blucerchiato porta la firma di Fabio Quagliarella, mentre per i padroni di casa è stato Hauge a pareggiare i conti. Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 aprile 2021) E’ finita 1-1 il12.30 tra. La rete del momentaneo vantaggio blucerchiato porta la firma di Fabio Quagliarella, mentre per i padroni di casa è stato Hauge a pareggiare i conti.

Advertising

SkySport : MILAN-SAMPDORIA 1-1 Risultato finale ? ? #Quagliarella (57’) ? #Hauge (87’) ? SERIE A – 29^ giornata ??… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - infoitsport : Assist Fantacalcio | Milan-Sampdoria: tutti i +1 assegnati - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #MilanSampdoria, le pagelle della Gazzetta. #Hernandez da 4, #Quagliarella emoziona e prende 7 -