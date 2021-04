Lombardia, un’altra settimana in rosso ma c’è uno spiraglio per il 12 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) La Lombardia resta nella fascia più rigida fino a domenica 11 aprile. Potrebbero però bastare solo 7 giorni con dati migliori per tornare arancio. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 3 aprile 2021) Laresta nella fascia più rigida fino a domenica 11. Potrebbero però bastare solo 7 giorni con dati migliori per tornare arancio.

