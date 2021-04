La solidarietà dei cdr del Fatto Quotidiano e del Fattoquotidiano.it a Nancy Porsia e ai colleghi intercettati (Di sabato 3 aprile 2021) È preoccupante che la polizia e la magistratura trapanese, nella nota vicenda che coinvolge alcune Ong per l’attività di soccorso ai migranti nel Mediterraneo, abbiano intercettato per sei mesi una giornalista, Nancy Porsia, freelance di grande valore che collabora anche con il Fatto Quotidiano, mai sospettata di alcun reato, nel tentativo di trasformarla a sua insaputa in strumento di un’indagine giudiziaria. In un caso è stata intercettata anche mentre parlava con il suo avvocato, Alessandra Ballerini. Altri giornalisti, tra i quali il nostro Antonio Massari, Claudia Di Pasquale, Francesca Mannocchi, Andrea Palladino e Nello Scavo, sono stati intercettati in maniera indiretta ma in ogni caso travolgendo il segreto professionale su fonti e contatti che garantisce autonomia e agibilità a una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) È preoccupante che la polizia e la magistratura trapanese, nella nota vicenda che coinvolge alcune Ong per l’attività di soccorso ai migranti nel Mediterraneo, abbiano intercettato per sei mesi una giornalista,, freelance di grande valore che collabora anche con il, mai sospettata di alcun reato, nel tentativo di trasformarla a sua insaputa in strumento di un’indagine giudiziaria. In un caso è stata intercettata anche mentre parlava con il suo avvocato, Alessandra Ballerini. Altri giornalisti, tra i quali il nostro Antonio Massari, Claudia Di Pasquale, Francesca Mannocchi, Andrea Palladino e Nello Scavo, sono statiin maniera indiretta ma in ogni caso travolgendo il segreto professionale su fonti e contatti che garantisce autonomia e agibilità a una ...

Advertising

SimonaMalpezzi : Solidarietà a @robersperanza per le gravi minacce che ha ricevuto insieme alla sua famiglia. Stiamo vivendo una fas… - gualtierieurope : Massima solidarietà e vicinanza al ministro #Speranza per le inaccettabili e vili minacce rivolte a lui e alla sua… - matteosalvinimi : Un insulto alla memoria delle povere vittime e ai loro famigliari, immagino il loro stato d'animo in questo momento… - mauriziobrunel3 : RT @LucianoBarraCar: Ci sono motivi diversi per cui odiano gli italiani; una diversità tutta interna al catalogo dei cliché neo-liberisti.… - villa_emanuele : @carloalberto Thread interessante. Anche alla luce dei successivi, credo che nel primo tweet sarebbe stato meglio p… -

Ultime Notizie dalla rete : solidarietà dei Pianella, le iniziative per Pasqua 2021 di Mediaplus PIANELLA " " La solidarietà è un gesto da condividere" , lo afferma Mirco Planamente , fondatore di Mediaplus, l'... dove mostrare i miei progetti professionali e di vita, senza le censure dei social." ...

Fabrizio Corona prega in cella. La accompagnata dal messaggio della Bibbia 'vivessimo per la giustizia' ... 'Non sono mai stato un tuo fan ma ora sento di esprimerti tutta la mia solidarietà. Non mollare, prima o poi il marcio verrà a galla'. E ancora: 'E' un uomo che ha bisogno di cure e dell affetto dei ...

Lara Lugli, in campo col «pancione»: le squadre di A2 maschili e femminili solidali con la pallavolista... Corriere della Sera PIANELLA " " Laè un gesto da condividere" , lo afferma Mirco Planamente , fondatore di Mediaplus, l'... dove mostrare i miei progetti professionali e di vita, senza le censuresocial." ...... 'Non sono mai stato un tuo fan ma ora sento di esprimerti tutta la mia. Non mollare, prima o poi il marcio verrà a galla'. E ancora: 'E' un uomo che ha bisogno di cure e dell affetto...