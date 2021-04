Il gol ‘alla Quagliarella’: pallonetto in Milan-Sampdoria [VIDEO] (Di sabato 3 aprile 2021) Si sta giocando il primo match della 29esima giornata del campionato di Serie A, sono in campo Milan e Sampdoria che si stanno affrontando in una partita molto importante soprattutto per Stefano Pioli. Il primo tempo non regala tantissime emozioni, la sfida è equilibrata. La gara si sblocca nel secondo tempo, errore di Theo Hernandez che perde un pallone sanguinoso, pallonetto di Quagliarella che sorprende Donnarumma. Passano pochi minuti e la Sampdoria rimane in 10, doppia ammonizione di Adrien Silva, follia del calciatore blucerchiato che era già ammonito. In basso il VIDEO. Howler alert! ? Theo gifts 38yo Quagliarella his 10th goal of the season…#MilanSamp pic.twitter.com/pKeUTQSelJ — Sacha Pisani (@Sachk0) April 3, 2021 L'articolo Il gol ‘alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 aprile 2021) Si sta giocando il primo match della 29esima giornata del campionato di Serie A, sono in campoche si stanno affrontando in una partita molto importante soprattutto per Stefano Pioli. Il primo tempo non regala tantissime emozioni, la sfida è equilibrata. La gara si sblocca nel secondo tempo, errore di Theo Hernandez che perde un pallone sanguinoso,di Quagliarella che sorprende Donnarumma. Passano pochi minuti e larimane in 10, doppia ammonizione di Adrien Silva, follia del calciatore blucerchiato che era già ammonito. In basso il. Howler alert! ? Theo gifts 38yo Quagliarella his 10th goal of the season…#Samp pic.twitter.com/pKeUTQSelJ — Sacha Pisani (@Sachk0) April 3, 2021 L'articolo Il gol...

ZZiliani : Non hanno dato gol a #Ronaldo. Scandaloso vero? Beh, per decenni abbiamo visto gol così di #Bierhoff, #Bianconi,… - juventusfc : ?? @Cristiano in gol, #Frabotta con la Nazionale #Under21 vola alla Final 8 #U21EURO. La serata bianconera di ieri… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ??? #Mancini: 'Il campo era difficile, loro erano più abituati. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol,… - vargento : Theo ha sbagliato, è evidente. Ma il problema vero è che non facciamo gol. Inutile prendersela con lui. Se finisse… - annamarone : RT @pasquino2000: Segna la Samp, alla prima azione dopo il gol un rosso per i blucerchiati. Nulla di nuovo sotto il sole. Aspettiamo il rig… -

