GP Indurain 2021 | Alejandro Valverde torna a vincere a quasi 41 anni!

(Di sabato 3 aprile 2021) 582 giorni dopo,alla vittoria a41 anni. Il totem della Movistar è il primo a tagliare il traguardo al Gran Premio Miguel, aggiudicandoselo per la terza volta in carriera dopo i successi nel 2014 e nel 2018. Balaverde, che non trionfava dalla settima tappa della Vuelta a España 2019, resta nascosto per più di 190 chilometri, sferrando l’attacco giusto ai -10 dal traguardo aiutato anche dalla tattica della Movistar, pressoché perfetta e alla prima vittoria della stagione. Dietro di lui si piazza la coppia dell’Astana-Premiertech, composta da Aleksey Lutsenko e Luis Leon Sanchez. Pronti via e si susseguono gli attacchi: quello buono è composto da Angel Madrazo (Burgos-BH), Jon Irizarri (Caja Rural-Seguros), Vincenzo ...

Sabato 3, il roerino dell'Arkèa - Samsic parteciperà in Spagna al Gran premio Miguel, corsa di 203 chilometri con partenza e arrivo a Estella, in Navarra, regione d'origine del campione ...