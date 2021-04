Cristiano Ronaldo è un buco nero: quando gli dai il pallone, non torna più indietro (Di sabato 3 aprile 2021) Cristiano Ronaldo è un fuoriclasse, tra i calciatori più forti di sempre. Non scopriamo nulla. Ma oggi, e per oggi intendiamo da qualche tempo, è avvilente assistere alle partite del portoghese. E lo diciamo da avversari della Juventus. Da chi assiste alle sue partite da una visuale che è sempre quella di chi non tifa Juventus. È avvilente per un atteggiamento che sportivamente, calcisticamente, potremmo definire diseducativo (soprattutto per l’influenza che CR7 ha sui bambini): Cristiano Ronaldo non passa mai il pallone. Mai. Immaginiamo cosa debbano provare i tifosi della Juventus. Che ovviamente possono gioire quando il portoghese segna, il che – va detto – accade spesso. Ma in tante occasioni Ronaldo equivale a un buco nero che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021)è un fuoriclasse, tra i calciatori più forti di sempre. Non scopriamo nulla. Ma oggi, e per oggi intendiamo da qualche tempo, è avvilente assistere alle partite del portoghese. E lo diciamo da avversari della Juventus. Da chi assiste alle sue partite da una visuale che è sempre quella di chi non tifa Juventus. È avvilente per un atteggiamento che sportivamente, calcisticamente, potremmo definire diseducativo (soprattutto per l’influenza che CR7 ha sui bambini):non passa mai il. Mai. Immaginiamo cosa debbano provare i tifosi della Juventus. Che ovviamente possono gioireil portoghese segna, il che – va detto – accade spesso. Ma in tante occasioniequivale a unche ...

