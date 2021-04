Covid | positivi 7 infermieri e 15 anziani | avevano già ricevuto le due dosi Pfizer

Advertising

Tg3web : Preoccupa la notizia di un focolaio covid all'ospedale di Abbiategrasso, nel Milanese. Alcuni sanitari risultano po… - HuffPostItalia : 450 positivi al covid, mai nessuno con l'ossigeno: lo studio sulla comunità di San Patrignano - fanpage : I 7 positivi erano tutti vaccinati da gennaio. - QuiNewsElba : Covid-19, all'#Elba 98 persone attualmente positive | Attualità #Portoferraio - andiamoviaora : RT @_cieloitalia: Emblematico discorso di Miccichè all'Assemblea Regionale Siciliana. I casi, positivi, quindi hanno il covid, stanno bene… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivi

Azienda Usl Toscana nord ovest

Senza McKennie e Dybala, esclusi insieme ad Arthur comunque indisponibile, con Bonucci e Demiralal- 19, la Juventus non va oltre il 2 - 2 nella stracittadina piemontese. Adesso la ...... non lontano dal capolinea della metro A Battistini: è qui che, 'coinvolti in un piccolo cluster familiare spiegano fonti della Asl Roma 1 che seguono il caso due fratellini sono risultati...La percentuale dei nuovi casi positivi sui tamponi eseguiti è scesa ... i pazienti ricoverati nei reparti covid dell’ospedale sono esattamente 118, ben due in più rispetto alle ventiquattr ...Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente ... Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze ...