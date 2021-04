Covid | Consiglio Stato accoglie ricorso Codacons | Anac riaprirà dossier su Ricciardi** 2

Leggi su ildenaro

Ildiricostruisce anche i rapporti economici intercorsi tra Walter Ricciardi e le case farmaceutiche, nel periodo della sua permanenza all'Iss. "Come si può rilevare, i periodi presi in considerazione coincidevano con la preposizione del Ricciardi presso l'Istituto Superiore di Sanità, laddove per le attività svolte presso privati non risultavano specifiche autorizzazioni e l'insieme si poneva in palese contrasto con l'apparato normativo appredall'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici; va aggiunto che l'Istituto Superiore di Sanità doveva varare il piano vaccinale nazionale 2016/2018 e proprio le case farmaceutiche in rapporto con il controinteressato erano notoriamente tra le più interessate ai contenuti del piano".