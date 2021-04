"Cosa deve fare Donnarumma per diventare il numero 1". Pagliuca, un messaggio a Milan e Raiola (Di sabato 3 aprile 2021) È stato uno dei più grandi portieri degli anni Novanta. Chi meglio di Gianluca Pagliuca per giocare la sfida di stasera al Dall'Ara. Bologna-Inter è speciale per lei. In rossoblù è cresciuto e ha giocato 7 stagioni, a Milano ha vissuto anni formidabili. I ricordi più belli? «All'Inter la stagione 97/98: il primo anno di Ronaldo, in cui vincemmo la Coppa Uefa e sfiorammo lo scudetto. A livello personale furono tutte annate importanti, tanto che in nerazzurro riconquistai la Nazionale. Bologna invece è squadra della mia città, ci ho giocato nel finale di carriera togliendomi comunque parecchie soddisfazioni».Che gara si aspetta stasera? «Molto intensa e ritmi alti. L'Inter vorrà vincere, ma deve fare attenzione alle ripartenze micidiali del Bologna. Scudetto all'Inter e Bologna tra le prime 8: a maggio spero finisca ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) È stato uno dei più grandi portieri degli anni Novanta. Chi meglio di Gianlucaper giocare la sfida di stasera al Dall'Ara. Bologna-Inter è speciale per lei. In rossoblù è cresciuto e ha giocato 7 stagioni, ao ha vissuto anni formidabili. I ricordi più belli? «All'Inter la stagione 97/98: il primo anno di Ronaldo, in cui vincemmo la Coppa Uefa e sfiorammo lo scudetto. A livello personale furono tutte annate importanti, tanto che in nerazzurro riconquistai la Nazionale. Bologna invece è squadra della mia città, ci ho giocato nel finale di carriera togliendomi comunque parecchie soddisfazioni».Che gara si aspetta stasera? «Molto intensa e ritmi alti. L'Inter vorrà vincere, maattenzione alle ripartenze micidiali del Bologna. Scudetto all'Inter e Bologna tra le prime 8: a maggio spero finisca ...

