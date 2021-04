Coronavirus Lazio | RT a “0 98” e Regione a “rischio moderato con alta probabilità di progressione” | resta altissima la pressione sugli ospedali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 aprile 2021)nel, ecco i dati del report settimanale diffuso ieri dal Ministero della Salute. La valutazione complessiva didella, per dati riferiti al periodo 22-28 marzo viene indicata in “moderata ma addi”.invece lasia per le terapie intensive che per l’area medica.: il punto della situazione Partiamo dal valore RT: il dato scende ancora e si attesta sullo 0.98 calcolato però sul 17 marzo. Ciò dimostra che, come già sottolineato altre volte, le misure che hanno fatto diventare lazona rossa lo scorso 15 marzo erano ...