Bologna-Inter è 0-1 all’intervallo: decide il solito Lukaku (Di sabato 3 aprile 2021) Al Dall’Ara si sfidano Bologna e Inter nella gara che chiude la 29a giornata di Serie A. Il match parte con una fase di studio, la prima occasione è dei rossoblù al 9? con un pallone messo in mezzo da Soriano che attraversa tutta l’area di rigore senza trovare una deviazione decisiva. Al quarto d’ora Eriksen su calcio di punizione mette paura a Ravaglia, la palla esce sul fondo di pochissimo. Ma al 30? l’Inter passa col solito Lukaku, il numero 9 colpisce di testa sul traversone di Bastoni proveniente dalla sinistra, Ravaglia si oppone in qualche modo ma nulla può sulla respinta. Con quella di stasera l’attaccante belga tocca quota 20 reti in stagione. Tegola per Mihajlovic subito dopo la doccia fredda del gol nerazzurro, Tomiyasu è costretto a lasciare il terreno di gioco, al suo posto De Silvestri. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Al Dall’Ara si sfidanonella gara che chiude la 29a giornata di Serie A. Il match parte con una fase di studio, la prima occasione è dei rossoblù al 9? con un pallone messo in mezzo da Soriano che attraversa tutta l’area di rigore senza trovare una deviazione decisiva. Al quarto d’ora Eriksen su calcio di punizione mette paura a Ravaglia, la palla esce sul fondo di pochissimo. Ma al 30? l’passa col, il numero 9 colpisce di testa sul traversone di Bastoni proveniente dalla sinistra, Ravaglia si oppone in qualche modo ma nulla può sulla respinta. Con quella di stasera l’attaccante belga tocca quota 20 reti in stagione. Tegola per Mihajlovic subito dopo la doccia fredda del gol nerazzurro, Tomiyasu è costretto a lasciare il terreno di gioco, al suo posto De Silvestri. ...

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Inter Inter, Lukaku nella storia: il dato Il belga, col gol al Bologna , è diventato il settimo giocatore nella storia a segnare almeno 20 gol in due stagioni consecutive con la maglia dell' Inter dopo Meazza, Amadei, Boninsegna, Icardi, ...

Bologna, infortunio per Tomiyasu. Mihajlovic sbotta: 'Ma doveva giocare pure contro la Mongolia?' Commenta per primo Infortunio muscolare per Takehiro Tomiyasu , che lascia Bologna - Inter al 34' mandando su tutte le furie Sinisa Mihajlovic . Al momento dell'infortunio, riferisce Sky Sport , il tecnico rossoblù si è girato verso la propria panchina lamentandosi per gli ...

Serie A, Bologna-Inter chiude la 29ma giornata di Serie A ANSA Nuova Europa LIVE Serie A - Al via Bologna-Inter Prosegue la Serie A con gli incontri della ventinovesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partita in programma, fornendo anche la classifica.

Bologna-Inter dove vederla in TV su Sky o DAZN: canale, diretta streaming, formazioni Bologna – Inter è la partita valida per la 29sima giornata di Serie A. Si gioca oggi sabato 3 aprile allo stadio Dall'Ara di Bologna con fischio d'inizio alle ore 20.45. Rossoblù e poi Sassuolo, la ...

