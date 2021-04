Bologna-Inter 0-1, Lukaku-gol e Conte ipoteca scudetto (Di sabato 3 aprile 2021) L’Inter vince 1-0 a Bologna e si cuce lo scudetto sulla maglia. Il gol di Lukaku vale 3 punti e soprattutto vale un vantaggio enorme in classifica dopo 29 giornate. I nerazzurri volano a 68 punti, con 8 lunghezze sul Milan e una partita da recuperare. Per la formazione di Conte, si tratta di un’ipoteca sul titolo. L’Inter, dopo il mezzo passo falso del Milan fermato sull’1-1 dalla Samp, non spreca la chance di consolidare la fuga. A Bologna, la capolista deve fare i conti con il vivace avvio dei padroni di casa, che si fanno vivi con le iniziative di Soriano e Barrow. L’Inter entra gradualmente in partita e al 29? colpisce. Cross di Bastoni, colpo di testa di Lukaku che è il più veloce a piombare sul pallone respinto ... Leggi su funweek (Di sabato 3 aprile 2021) L’vince 1-0 ae si cuce losulla maglia. Il gol divale 3 punti e soprattutto vale un vantaggio enorme in classifica dopo 29 giornate. I nerazzurri volano a 68 punti, con 8 lunghezze sul Milan e una partita da recuperare. Per la formazione di, si tratta di un’sul titolo. L’, dopo il mezzo passo falso del Milan fermato sull’1-1 dalla Samp, non spreca la chance di consolidare la fuga. A, la capolista deve fare i conti con il vivace avvio dei padroni di casa, che si fanno vivi con le iniziative di Soriano e Barrow. L’entra gradualmente in partita e al 29? colpisce. Cross di Bastoni, colpo di testa diche è il più veloce a piombare sul pallone respinto ...

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in viaggio verso Bologna a bordo del #trenoufficiale ?????? @LeFrecce #BolognaInter #ForzaInter - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Oggi in campo a Bologna con la maglia Away! ?? #BolognaInter ???? #FORZAINTER - FBiasin : A 10 partite dalla fine 'giocare bene' conta relativamente; a 10 partite dalla fine conta la solidità, soprattutto… - calciodangolo_ : ????#BolognaInter finisce 0-1, le pagelle: #Lukaku leader e decisivo, bene #LautaroMartinez. Deludono #Hakimi e… - brunolonghi7 : Una brutta @inter infila a Bologna la nona di fila e si porta a più 8 sul @acmilan con una partita in meno.Decide il solito @RomeluLukaku9 -