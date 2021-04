Benevento Parma 2-2: cronaca e tabellino (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Ciro Vigorito, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Ciro Vigorito”, Benevento e Parma si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Parma 2-2 MOVIOLA 88? GOL Parma – Lancio lungo in area di rigore, sponda di testa di Cornelius e conclusione potente e precisa di Man, che lascia rimbalzare il pallone e scaraventa in porta 67? GOL Benevento – Corner di Caprari e stacco imperioso e vincente di Ionita. Padroni di casa di nuovo in vantaggio 60? Gol annullato al Parma – Gagliolo segna di testa da corner, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Ciro Vigorito, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Ciro Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-2 MOVIOLA 88? GOL– Lancio lungo in area di rigore, sponda di testa di Cornelius e conclusione potente e precisa di Man, che lascia rimbalzare il pallone e scaraventa in porta 67? GOL– Corner di Caprari e stacco imperioso e vincente di Ionita. Padroni di casa di nuovo in vantaggio 60? Gol annullato al– Gagliolo segna di testa da corner, ...

DIRETTA Serie A, Atalanta - Udinese 3 - 2 | Stryger Larsen accorcia le distanze! ... Atalanta 55, Napoli* 53, Roma 50, Lazio* 49, Sassuolo* 39, Verona 38, Sampdoria** 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina 29, Spezia 29, Benevento 29, Torino* 23, Cagliari 22, Parma 19, ...

