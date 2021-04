Belen e la mamma due gocce d’acqua?

Leggi su solodonna

(Di sabato 3 aprile 2021)tra i suoi tanti impegni riesce sempre a ritagliarsi del tempo per stare con i suoi affetti più cari. Recentemente la bella Rodriguez si è mostrata insieme a sua madre Veronica, e ha sorpreso i fan con il meraviglio make up che ha deciso di creare per lei.continua a dividersi fra i suoi mille impegni e la sua famiglia. La Rodriguez al sesto mese di Articolo completo: dal blog SoloDonna