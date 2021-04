Atalanta | cosa insegna questa vittoria | ogni punto andrà sudato per arrivare dove dice Gasp | a prendersi tutto

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 3 aprile 2021) Eh già: a questo giro conviene rassegnarsi perché, fino all’ultimo. Non ci saranno squadre in infradito e costumino, nessuno regala nulla. NemmenoUdinese, che per come aveva cominciato sembrava, lei sì, già attovagliata al pranzo pasquale. …