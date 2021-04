Ashleigh Barty regna a Miami: per lei è il decimo sigillo della carriera (Di sabato 3 aprile 2021) Sul Grandstand di Miami, in attesa di Jannik Sinner, è andata in scena questa sera la finale femminile. Nulla da fare per Bianca Andreescu. La giovane canadese, sotto di un set e due break, si è dovuta ritirare contro l’ australiana Ashleigh Barty, numero 1 del ranking mondiale, a causa di una storta alla caviglia rimediata nel terzo gioco del secondo set. Continua la striscia di Ashleigh Barty nel torneo WTA di Miami Ashleigh Barty si conferma in Florida. La tennista di Ipswich ha approfittato del ritiro della canadese Bianca Andreescu, quando però il punteggio era ben saldo nelle sue mani (6-3 4-0). Per lei, dopo l’annullamento dell’edizione del 2020 a causa della pandemia, si tratta del secondo successo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Sul Grandstand di, in attesa di Jannik Sinner, è andata in scena questa sera la finale femminile. Nulla da fare per Bianca Andreescu. La giovane canadese, sotto di un set e due break, si è dovuta ritirare contro l’ australiana, numero 1 del ranking mondiale, a causa di una storta alla caviglia rimediata nel terzo gioco del secondo set. Continua la striscia dinel torneo WTA disi conferma in Florida. La tennista di Ipswich ha approfittato del ritirocanadese Bianca Andreescu, quando però il punteggio era ben saldo nelle sue mani (6-3 4-0). Per lei, dopo l’annullamento dell’edizione del 2020 a causapandemia, si tratta del secondo successo di ...

