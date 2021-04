Uomini e Donne Tina Cipollari non si presenta in studio (Di venerdì 2 aprile 2021) Puntata appassionante di Uomini e Donne quella andata in onda oggi che ha avuto per protagonista ancora una volta Gemma Galgani e il suo nuovo incontro con Nicola Vivarelli. Il giovane è tornato nel programma dopo mesi d’assenza a causa del suo lavoro d’ufficiale di marina per trovare una compagna ideale. A commentare quello che è successo tra la storica dama e Vivarelli ovviamente Tina Cipollari che misteriosamente non si trova in studio, ma in collegamento. Tina Cipollari Solonotizie24Tina Cipollari assente in studio: non rivelati i motivi L’opinionista per motivi che non ha voluto rendere noti non era presente in studio. In abiti da gran sera, trucco e parrucco perfetti Tina si è ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Puntata appassionante diquella andata in onda oggi che ha avuto per protagonista ancora una volta Gemma Galgani e il suo nuovo incontro con Nicola Vivarelli. Il giovane è tornato nel programma dopo mesi d’assenza a causa del suo lavoro d’ufficiale di marina per trovare una compagna ideale. A commentare quello che è successo tra la storica dama e Vivarelli ovviamenteche misteriosamente non si trova in, ma in collegamento.Solonotizie24assente in: non rivelati i motivi L’opinionista per motivi che non ha voluto rendere noti non era presente in. In abiti da gran sera, trucco e parrucco perfettisi è ...

