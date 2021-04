Traffico Roma del 02-04-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione rallentamenti sono segnalati sulla via Cassia dalla raccolta via di Grottarossa verso il centro e sulla via Tiburtina dal raccordo a via del Casale di San Basilio laFiumicino chiuso per lavori il tratto tra via della Magliana a via Laurentina verso l’Eur all’Eur e proseguono i lavori di allestimento del circuito di Formula e e dalle 20:30 di questa sera e fino alle 5:30 di domattina alcune chiusure saranno viale dell’astronomia viale Pasteur quadrato della Concordia e viale della Civiltà del Lavoro per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it dai Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità