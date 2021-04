Sossio Aruta e Ursula Bennardo crisi dopo Uomini e Donne | la coppia in difficoltà

Leggi su solonotizie24

(Di venerdì 2 aprile 2021)-e--solonotizie24Il Covid-19 ha stravolto la vita di ognuno di noi e molte persone, purtroppo, hanno dovuto dire addio al loro lavoro e non solo… c’è chi, come nel caso di, si è dovuta reinventare e dare una svolta alla loro vita, avendo delle necessità alle quali ottemperare e una bimba piccola a cui dare cure, attenzioni, e tutto ciò di cui ha bisogno. Non è la prima volta che si parla dieconomica scatenata dal Coronavirus, la quale ha messo in ginocchio l’economia mondiale e molti settori lavorativi come quello della ristorazione, dell’arte e anche quello dello sport. A parlare del momento difficile che stanno attraversando sono stati anche...