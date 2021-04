Roberto Carlos sul tapis roulant: il brasiliano è irriconoscibile, ma prova a rimettersi in forma, (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberto Carlos, ex difensore di Real Madrid e Inter nonché campione del mondo con la Selecao nel 2002, si è sottoposto alla prova del tapis roulant. La leggenda brasiliana ha vissuto di certo periodi migliori dal punto di vista fisico: nel video che circola sul web è irriconoscibile rispetto al periodo d’oro, ma la volontà di rimettersi in forma non gli manca di certo. Ricordiamo che si è ritirato cinque anni fa all’età di 43 anni giocando la sua ultima stagione in India, e che la sua ultima stagione rilevante è datata 2008/2009 col Fenerbahce. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021), ex difensore di Real Madrid e Inter nonché campione del mondo con la Selecao nel 2002, si è sottoposto alladel. La leggenda brasiliana ha vissuto di certo periodi migliori dal punto di vista fisico: nel video che circola sul web èrispetto al periodo d’oro, ma la volontà diinnon gli manca di certo. Ricordiamo che si è ritirato cinque anni fa all’età di 43 anni giocando la sua ultima stagione in India, e che la sua ultima stagione rilevante è datata 2008/2009 col Fenerbahce. SportFace.

CarlaoBot : RT @Mediagol: #Video #Inter, Roberto Carlos in forma...rivedibile! L'ex terzino rimandato alla prova tapis roulant - Mediagol : #Video #Inter, Roberto Carlos in forma...rivedibile! L'ex terzino rimandato alla prova tapis roulant - AleAuz86 : Ve lo ricordate Karbownik il talento polacco che a Napoli fior fior di tifosi giuravano fosse un mix tra Maldini e… - bennygiardina : 50 anni di Edmundo. O Animal, certo. Quello del carnevale a Rio con Batistuta infortunato, anche. Ma soprattutto: q… - callejon_vcf : Con Luis Enrique y con Roberto Carlos me he mareado jshejajdjdjdjsj -

