Quando il dolore di un lutto arriva potente, non puoi fingere (Di venerdì 2 aprile 2021) «Come ci si salva dall’assalto dei ricordi?». Più volte snoccioliamo in bocca questo interrogativo. Lo stesso che J. pone ad Y. in una lettera scritta da un Mondo lontano e da un tempo indistinto. Non affannarti a rispondere: a volte non viene incontro neppure una sillaba, altre volte tocca fare come le barche in mezzo al mare. Lasciarsi andare, sperando che la paura del salto si trasformi in una mano pronta a sostenere. Barbara Garlaschelli lo fa capire chiaramente: . puoi dichiararti sconfitto senza avere sensi di colpa. puoi issare tutte le vocali che hai in petto, urlarle fuori dalla finestra e attendere che ogni cosa inutile vada in frantumi. Il dolore di cui parla Barbara nelle sue “Lettere dall’orlo del Mondo” (Arkadia Editore) è uno stato d’attesa che s’incunea fra la pazienza e la tensione, fra la solitudine e la bugia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) «Come ci si salva dall’assalto dei ricordi?». Più volte snoccioliamo in bocca questo interrogativo. Lo stesso che J. pone ad Y. in una lettera scritta da un Mondo lontano e da un tempo indistinto. Non affannarti a rispondere: a volte non viene incontro neppure una sillaba, altre volte tocca fare come le barche in mezzo al mare. Lasciarsi andare, sperando che la paura del salto si trasformi in una mano pronta a sostenere. Barbara Garlaschelli lo fa capire chiaramente: .dichiararti sconfitto senza avere sensi di colpa.issare tutte le vocali che hai in petto, urlarle fuori dalla finestra e attendere che ogni cosa inutile vada in frantumi. Ildi cui parla Barbara nelle sue “Lettere dall’orlo del Mondo” (Arkadia Editore) è uno stato d’attesa che s’incunea fra la pazienza e la tensione, fra la solitudine e la bugia ...

