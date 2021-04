Post Pescara-Pisa: le voci degli allenatori (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel Post Pescara-Pisa, match valido per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021 che si è concluso con la vittoria degli abruzzesi per 3-1, sono intervenuti i tecnici delle due squadre, Gianluca Grassadonia e Roberto D’Angelo. Post Pescara-Pisa: cosa ha detto Grassadonia? Dopo sei partite il Pescara ritrova la vittoria rilanciando le sue chanches salvezza. Il tecnico degli abruzzesi, Gianluca Grassadonia, ha parlato cosi: “I ragazzi sono stati bravissimi, hanno interpretato la gara nel modo giusto. Sapevamo di dover vincere per forza, questa era una partita fondamentale e siamo riusciti ad ottenere i tre punti. Non abbiamo ancora fatto nulla, però, dobbiamo continuare cosi. Nessuna partita è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel, match valido per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021 che si è concluso con la vittoriaabruzzesi per 3-1, sono intervenuti i tecnici delle due squadre, Gianluca Grassadonia e Roberto D’Angelo.: cosa ha detto Grassadonia? Dopo sei partite ilritrova la vittoria rilanciando le sue chanches salvezza. Il tecnicoabruzzesi, Gianluca Grassadonia, ha parlato cosi: “I ragazzi sono stati bravissimi, hanno interpretato la gara nel modo giusto. Sapevamo di dover vincere per forza, questa era una partita fondamentale e siamo riusciti ad ottenere i tre punti. Non abbiamo ancora fatto nulla, però, dobbiamo continuare cosi. Nessuna partita è ...

Advertising

MirkoZapparoli : RT @MarianoAmici: Facebook mi ha rimosso vari post per futili motivi.Ho presentato immediato ricorso in Tribunale e sono sicuro di riuscire… - Pow_Wow_Indian : RT @MarianoAmici: Facebook mi ha rimosso vari post per futili motivi.Ho presentato immediato ricorso in Tribunale e sono sicuro di riuscire… - Sntgvn : RT @MarianoAmici: Facebook mi ha rimosso vari post per futili motivi.Ho presentato immediato ricorso in Tribunale e sono sicuro di riuscire… - FranciNurse : RT @MarianoAmici: Facebook mi ha rimosso vari post per futili motivi.Ho presentato immediato ricorso in Tribunale e sono sicuro di riuscire… - marianomores61 : RT @MarianoAmici: Facebook mi ha rimosso vari post per futili motivi.Ho presentato immediato ricorso in Tribunale e sono sicuro di riuscire… -