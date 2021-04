“Per ogni libro letto 100 euro in più in busta paga”: così una ditta bergamasca incentiva gli operai alla lettura (Di venerdì 2 aprile 2021) Bergamo, 2 apr – «Per ogni libro letto e presentato con tanto di scheda ai colleghi ti paghiamo 100 euro». E’ questa la singolare proposta-incentivo lanciata da un’azienda del settore edile, la Vanoncini Edilizia Sostenibile S.p.A. di Mapello (Bergamo), per promuovere la cultura tra i propri dipendenti. Che sono a tutti gli effetti muratori, nel più classico dei solchi della tradizione bergamasca. Ottanta, per la precisione, assunti dall’azienda. Cento euro per ogni libro letto L’idea è dell’amministratore delegato Danilo Dadda, che l’ha proposta ai dipendenti a gennaio ottenendo già la piena adesione del personale. «Io credo fortemente nel valore della cultura e della formazione: sono il primo che si impegna a leggere e studiare. So ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Bergamo, 2 apr – «Pere presentato con tanto di scheda ai colleghi ti paghiamo 100». E’ questa la singolare proposta-incentivo lanciata da un’azienda del settore edile, la Vanoncini Edilizia Sostenibile S.p.A. di Mapello (Bergamo), per promuovere la cultura tra i propri dipendenti. Che sono a tutti gli effetti muratori, nel più classico dei solchi della tradizione. Ottanta, per la precisione, assunti dall’azienda. CentoperL’idea è dell’amministratore delegato Danilo Dadda, che l’ha proposta ai dipendenti a gennaio ottenendo già la piena adesione del personale. «Io credo fortemente nel valore della cultura e della formazione: sono il primo che si impegna a leggere e studiare. So ...

