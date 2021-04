Pd | Tinagli | partito farà sua proposta | Letta troverà sintesi migliore

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – “Il Pd fara’ la suaper le amministrative di Roma e naturalmente sosterra’ il candidato scelto in modo compatto. Le primarie possono essere uno strumento valido per individuare la figurae per allargare la coalizione.” “Questa, come ho piu’ volte ripetuto, e’ la mia posizione. Mi auguro che con Calenda, che conosco e stimo da piu’ di dieci anni, si possa individuare una forma di dialogo costruttivo e positivo.” “Sul tema delle amministrative, non solo a Roma, sta lavorando il segretario. Sono certa che trovera’ lemigliori per ilDemocratico, per la coalizione di centrosinistra e per i cittadini”. Lo dichiara Irene, vicesegretaria delDemocratico.