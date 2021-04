Nvidia e Intel dominano ancora nel nuovo sondaggio hardware di Steam

(Di venerdì 2 aprile 2021) Valve ha condiviso i risultati dell'ultimoe software di. Gli ultimi dati per quanto riguardae software risalgono al mese di dicembre 2020, quindi è interessante confrontarli con questi ultimi risultati. Come possiamo vedere dall'immagine qui sotto,è riuscita ad aumentare il proprio dominio sul mercato. A dicembre 2020, il 73,86% dei partecipanti alutilizzava una GPUe, ora, il team verde è riuscita ad aumentare il suo predominio dell'1,6%. Leggi altro...

Torna disponibile su Amazon il portatile da gaming MSI GP76 con processore Intel Core i7, 16GB di memoria RAM e GPU Nvidia RTX3060. Le fabbriche di semiconduttori di TSMC producono a pieno regime ma non riescono a coprire la domanda come necessario e per questo motivo l'azienda taiwanese ha annunciato un piano di espansione della ...