Napoli, a Pasqua e Pasquetta stop linea 1 e funicolare Chiaia (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – stop alla linea 1 della metropolitana e orari rivisti per funicolari e bus nei giorni 4 e 5 aprile in concomitanza con Pasqua e lunedì in Albis. L'Anm informa che la rimodulazione del servizio di trasporto pubblico è adottato "in relazione alle vigenti disposizioni emanate dal Governo nazionale e regionale che impongono limitazioni alla mobilità, in particolare nei giorni delle festivita' Pasquali del 4 e 5 Aprile". Pertanto il 4 e 5 la linea 1 non effettuerà il servizio mentre le funicolari Centrale e Montesanto domenica di Pasqua termineranno le corse alle ore 13 mentre lunedì il servizio sarà attivo dalle ore 7 alle ore 22. stop in entrambe i giorni anche per la funicolare Chiaia.

