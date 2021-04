Monreale è “zona blu” | l’autismo non è più un’ombra

Leggi su monrealelive

(Di venerdì 2 aprile 2021)celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza sul. E questa sera il palazzo di città si è illuminato di blu. Oggi, 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza del, per sensibilizzare tutta la comunitàse sul mondo del, l’amministrazione comunale, ha invitato le scuole del territorio a realizzare degli elaborati, lanciando un tema” nel blu dipinto di blu”. Le istituzioni scolastiche hanno risposto con favore. I bambini hanno realizzato cartelloni, manifesti e banner che sono stati esposti per tutto il giorno nella balconata del Palazzo di Città. Il palazzo si è tinto di blu. Un’onda blu che investe tutto il mondo. “Grazie ancora una volta alla nostra comunità, in particolare quella scolastica per la sensibilità”, ha dichiarato il ...