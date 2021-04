McKennie e gli altri hanno provato a giustificarsi dicendo che era una partita a poker tra compagni

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il caso della cena “fuorilegge” a casa del centrocampista americano della Juventus,, è su tutti i quotidiani. La Stampa rivela un particolare che riguarda la giustificazione addotta dai calciatori. Pare abbiano detto ai Carabinieri che si trattava solo di unatradi squadra. Dimenticando, evidentemente, scrive il quotidiano, che non è consentito farlo in zona rossa. “che era solo una cena con unatra, ma senza rendersi evidentemente conto che in zona rossa non si può uscire per giocare a carte con gli amici”. L'articolo ilNapolista.

ZZiliani : Alla festa (fonte #Gazzetta) ci sono #McKennie, #Arthur, #Dybala e altri juventini. Arriva la polizia. Nessuno apre… - Marco_Scarcia : RT @IMjnterista: Mio figlio,8 anni, ha appena sentito la notizia di dybala Arthur e Mckennie e sconvolto mi chiede'papà perchè loro fanno f… - CristianBerto77 : RT @CaveloX9: Ma i ratti e i bilanisti che fanno la morale a #Dybala, #McKennie e #Arthur sono gli stessi che erano assembrati fuori dallo… - westondipendent : RT @IMjnterista: Mio figlio,8 anni, ha appena sentito la notizia di dybala Arthur e Mckennie e sconvolto mi chiede'papà perchè loro fanno f… - Alessio17 : RT @ZZiliani: Alla festa (fonte #Gazzetta) ci sono #McKennie, #Arthur, #Dybala e altri juventini. Arriva la polizia. Nessuno apre. Passa un… -

'Pirlo dice che manca personalità? A molti non manca, non c'è stata alchimia tra allenatore, nuovi compagni e vecchi, a parte Chiesa ealtri hanno avuto alti e bassi. La testa conta ..."La personalità a molti non manca, non c'è stata alchimia tra allenatore, nuovi compagni e vecchi, a parte Chiesa ealtri hanno avuto alti e bassi. La testa conta tanto, a fine anno ...Claudio Marchisio ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. DERBY – «Da giocatore il 3-0 del 2012/13: feci doppietta ma non fu una partita facile. Pirlo sbagliò un rigore ma l’espulsione ...Il caso della cena “fuorilegge” a casa del centrocampista americano della Juventus, McKennie, è su tutti i quotidiani ... che in zona rossa non si può uscire per giocare a carte con gli amici”.