L’eterna passione di Kate Middleton per Zara

(Di venerdì 2 aprile 2021) Stagione dopo stagionericonferma il suo amore per. Sfoggiando look sofisticati e super alla moda. Non è una novità che la duchessa di Cambridge indossi capi low cost rendendo alla portata di tutti i suoi outfit reali: copiatissimi, scatenano il cosiddetto “effect”, con i pezzi immediatamente sold out online e nei negozi del colosso spagnolo. Ieri e oggi, low cost Da oltre dieci anni viene immortalata con abiti, pantaloni e giacche del brand.ha puntato ancora una volta sul marchio il mese scorso, durante un videomessaggio in onore del giorno di San Patrizio. Un blazer doppiopetto verde, in perfetto stile irlandese: trama in tweed e bottoni dorati, è andato subito sold out, dimostrando ancora una volta la potenza mediatica della duchessa.