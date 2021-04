I Santi di Sabato 3 Aprile 2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) I Santi DEL GIORNO, 3 Aprileda www.Santiebeati.it Sabato SANTO – SolennitàNel Sabato Santo predomina il silenzio, il raccoglimento, la meditazione, per Gesù che giace nel sepolcro; poi verrà la gioia della sera con la Veglia Pasquale e con la Resurrezione di Cristo, Figlio di Dio.. …www.Santiebeati.it/dettaglio/20259 San RICCARDO DI CHICHESTER VescovoWych (Worcester), 1197 – Dover, 3 Aprile 1253Nacque da modesti proprietari terrieri. Fu un uomo di grande carità, pieno di comprensione, e particolarmente sensibile per le sofferenze dei malati e degli anziani. Si battè per il celibato del clero, per l’amministrazione gratuita dei sacramenti e perché la messa fosse celebrata in condizioni dignitose. Si ammalò gravemente a Dover, mentre si adoperava per ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) IDEL GIORNO, 3da www.ebeati.itSANTO – SolennitàNelSanto predomina il silenzio, il raccoglimento, la meditazione, per Gesù che giace nel sepolcro; poi verrà la gioia della sera con la Veglia Pasquale e con la Resurrezione di Cristo, Figlio di Dio.. …www.ebeati.it/dettaglio/20259 San RICCARDO DI CHICHESTER VescovoWych (Worcester), 1197 – Dover, 31253Nacque da modesti proprietari terrieri. Fu un uomo di grande carità, pieno di comprensione, e particolarmente sensibile per le sofferenze dei malati e degli anziani. Si battè per il celibato del clero, per l’amministrazione gratuita dei sacramenti e perché la messa fosse celebrata in condizioni dignitose. Si ammalò gravemente a Dover, mentre si adoperava per ...

