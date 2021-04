Guida TV: programmi di stasera, venerdì 2 aprile 2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 2.4.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Via Crucis Religione RAI2 Quello che veramente importa Film RAI3 L’Odissea Film RETE4 Il Re dei Re Film CANALE5 Ciao Darwin – A grande richiesta Varietà ITALIA1 Le Iene Show Infotainment LA7 Propaganda Live Show REALTIME Cake Star – Pasticcerie in sfida Docureality CIELO Giovanna la Pazza Film TV8 Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato Film NOVE Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di venerdì 2 aprile 2021)aitv della prima serata di oggi,2.4., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Via Crucis Religione RAI2 Quello che veramente importa Film RAI3 L’Odissea Film RETE4 Il Re dei Re Film CANALE5 Ciao Darwin – A grande richiesta Varietà ITALIA1 Le Iene Show Infotainment LA7 Propaganda Live Show REALTIME Cake Star – Pasticcerie in sfida Docureality CIELO Giovanna la Pazza Film TV8 Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato Film NOVE Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

app_sus : Il Capitale Umano - Human Capital, cast e trama film - Super Guida TV - CasilinaNews : Programmi guida TV: film stasera 1 aprile 2021 - infoitcultura : Programmi stasera in tv 1 aprile: la guida tv completa di oggi - IlTirrenoPrato : Il primario del reparto è stato nominato coordinatore per lo sviluppo di programmi per la ricerca clinica - Teleblogmag : Gli appuntamenti della prima serata. #guidatv #programmi #Ascoltitv Iscriviti al nostro canale Telegram! … -