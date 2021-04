Genoa, i convocati di Ballardini: Pandev out con la Fiorentina (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati in vista dell’impegno di domani pomeriggio contro la Fiorentina Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati in vista dell’impegno di domani pomeriggio contro la Fiorentina di Beppe Iachini. Un’esclusione eccellente per il tecnico rossoblù dato che Goran Pandev non è stato inserito in lista, probabilmente per i postumi degli impegni con la sua nazionale. ??? L’elenco dei convocati per #GenoaFiorentina pic.twitter.com/9dnKC7tLBe — Genoa CFC (@GenoaCFC) April 2, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico delDavideha diramato la lista deiin vista dell’impegno di domani pomeriggio contro laIl tecnico delDavideha diramato la lista deiin vista dell’impegno di domani pomeriggio contro ladi Beppe Iachini. Un’esclusione eccellente per il tecnico rossoblù dato che Gorannon è stato inserito in lista, probabilmente per i postumi degli impegni con la sua nazionale. ??? L’elenco deiper #pic.twitter.com/9dnKC7tLBe —CFC (@CFC) April 2, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

pianetagenoa : I 23 convocati del Genoa: mancano Pandev e Onguene - - infoitsport : I 23 convocati di Iachini per il Genoa: out Malcuit, c'è Ponsi e torna Amrabat - sportface2016 : #GenoaFiorentina I convocati da Davide #Ballardini: da segnalare le assenze di Pandev, Pellegrini e Onguené - FiorentinaUno : QUI GENOA, I convocati di Ballardini per la gara di domani: assenti Pandev, Onguene e Pellegrini -… - buoncalcio : #GenoaFiorentina, i convocati di Ballardini. Ritorna Cassata -