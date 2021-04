Folla davanti a un ristorante dopo le 23: intervengono le forze dell’ordine (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un massiccio intervento delle forze dell’ordine – con il coinvolgimento di diverse volanti di carabinieri, polizia di Stato e polizia municipale – è stato effettuato nel centro di Napoli nella tarda serata di ieri a causa di assembramenti nei pressi di un noto ristorante. Ci sono stati momenti di tensione, riferisce il comandante della Municipale, generale Ciro Esposito, il quale sottolinea che “i fatti si sono svolti anche dopo le 23 quando in zona rossa non è possibile effettuare neppure l’asporto”, e “senza dimenticare che dopo le 22 non è possibile circolare”. “Per i gestori del locale che vendevano da asporto oltre l’orario consentito – aggiunge il comandante Esposito – scatterà la multa e un periodo di chiusura dell’attività”. La sera del Giovedì Santo a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un massiccio intervento delle– con il coinvolgimento di diverse volanti di carabinieri, polizia di Stato e polizia municipale – è stato effettuato nel centro di Napoli nella tarda serata di ieri a causa di assembramenti nei pressi di un noto. Ci sono stati momenti di tensione, riferisce il comandante della Municipale, generale Ciro Esposito, il quale sottolinea che “i fatti si sono svolti anchele 23 quando in zona rossa non è possibile effettuare neppure l’asporto”, e “senza dimenticare chele 22 non è possibile circolare”. “Per i gestori del locale che vendevano da asporto oltre l’orario consentito – aggiunge il comandante Esposito – scatterà la multa e un periodo di chiusura dell’attività”. La sera del Giovedì Santo a ...

