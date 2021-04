Fnopi | Barbara Mangiacavalli confermata presidente all' unanimità

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) –è statadai nuovi eletti nel Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (),per il prossimo quadriennio 2021-2024.L'elezione è avvenuta all', così come la scelta delle cariche che guideranno la Federazione degli oltre 454mila infermieri presenti in Italia fino al 2024: viceCosimo Cicia, segretaria nazionale Beatrice Mazzoleni, tesoriere Pier Paolo Pateri.L'assemblea degli ordini provinciali aveva votato lo scorso weekend i quindici rappresentanti – secondo la legge 3/2028 – del Comitato centrale.Ne fanno parte oltre ai consiglieri già citati i presidenti di ordine: Giancarlo Cicolini (Chieti), Nicola Draoli ...