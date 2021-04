Elettra Lamborghini in rosso fuoco all’Isola dei Famosi 2021 | i prezzi di abito e scarpe

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 aprile 2021) Look coloratissimi tranne che per la padrona di casadei. Per la sesta puntata del reality in onda su Canale 5, Ilary Blasi ha puntato tutto su un tailleur pantalone nero dopo aver stregato il pubblico con abiti a tutto colore, ricercati e firmati da importantissimi brand. Giovedì sera ha invece puntato tutto sul classico. Stando quando riportato dalla sua stylist, il bellissimo tailleur nero è di Genny, ledi Casadei, mentre gli orecchini Bozart Bijoux. A dare colore allo studio dell’Isola ci hanno pensato i suoi opinionisti: Tommaso Zorzi in giallo lime ein. La cantante e regina del twerk era più sobria rispetto alle scorse puntate. Come dimenticare del resto il completo leggings e camicia ...