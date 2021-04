Covid | Federmoda Napoli | “Saremo costretti ad aprire | noi condannati a morire di povertà”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Solo noi della moda, calzature e gioielli siamo chiusi, mentre intorno la vita continua inesorabilmente, tutti sono per strada, addirittura sui social impazzano i video dei primi bagnanti. Ma se non ci fanno ria farlo comunque”. Il presidente diConfcommercio, Roberta Bacarelli, si fa portavoce della delusione degli associati che confidavano in un passaggio della Campania in zona arancione, in modo da poter riprendere l’attività. “Ormai siamo al ridicolo, non capisco assolutamente questa incongruenza sui codici Ateco. Se vendi scarpette e tute da ginnastica, mutandine o camicie da notte, abbigliamento per bambini, ferramenta, libri, giocattoli, computer, occhiali, puoi stare aperto, se invece hai la ...