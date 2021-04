Con le mascherine stanno cancellando i nostri volti mettendo a rischio la nostra stessa sopravvivenza (Di venerdì 2 aprile 2021) “Ne Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus «compaiono, personaggi denominati soltanto “Una maschera antigas maschile” o “Una maschera antigas femminile”, i quali dicono: “Non abbiamo diritto a viso e sesso. La vita scorre fra cadaveri e larve…”». Mi alzo, vado in bagno, mi sciacquo il viso, i denti, le lenti a contatto. Mi fermo interdetta. Non mi sono davvero guardata, specchiata, neppure un momento. Com’è il mio volto? Ma, dov’è il mio volto? Mi avvicino allo specchio: solo negli occhi si raggruma, rapprende uno sconcerto e un disorientamento infiniti. Sono io, quella? Quello sguardo smorto, privo di luce? E quel naso, quella bocca, destinati a essere nascosti, con un gesto ormai automatico, dalla mascherina, di cui quasi non ricordo la forma, sono davvero i miei? Un volto acqua e sapone, disadorno, anodino. Da quanto tempo non mi passo un rossetto, un po’ di fondotinta? A ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) “Ne Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus «compaiono, personaggi denominati soltanto “Una maschera antigas maschile” o “Una maschera antigas femminile”, i quali dicono: “Non abbiamo diritto a viso e sesso. La vita scorre fra cadaveri e larve…”». Mi alzo, vado in bagno, mi sciacquo il viso, i denti, le lenti a contatto. Mi fermo interdetta. Non mi sono davvero guardata, specchiata, neppure un momento. Com’è il mio volto? Ma, dov’è il mio volto? Mi avvicino allo specchio: solo negli occhi si raggruma, rapprende uno sconcerto e un disorientamento infiniti. Sono io, quella? Quello sguardo smorto, privo di luce? E quel naso, quella bocca, destinati a essere nascosti, con un gesto ormai automatico, dalla mascherina, di cui quasi non ricordo la forma, sono davvero i miei? Un volto acqua e sapone, disadorno, anodino. Da quanto tempo non mi passo un rossetto, un po’ di fondotinta? A ...

SimoneCosimi : Certe misure più che di contenimento o mitigazione sono ormai persecutorie: cozzano in modo talmente lampante con l… - porrosberla : non so come fate ad esser contenti del caldo con queste cazzo di mascherine - giulianol : RT @ObsoletusH: @2631925 @giulianol tutte le misure, dirette al virus e non alla malattia, presunto monitoraggio epidemia meri contagi con… - ObsoletusH : @2631925 @giulianol tutte le misure, dirette al virus e non alla malattia, presunto monitoraggio epidemia meri cont… - GennaStefano : @BandieraIrma @laura_ceruti @wimganz @meb che sono stati interessi personali è tua opinione, io ringrazio che ho Dr… -