Come trovare l’IP del proprio router (Di venerdì 2 aprile 2021) In questo articolo vedremo Come si può trovare l’IP del proprio router per accedere al menù di gestione oppure perché alcuni programmi lo richiedono Il router è il primo hop (nel gergo delle reti di telecomunicazioni “hop” significa il passaggio da un dispositivo ad un altro) che i pacchetti con i nostri dati devono affrontare per entrare nella rete globale. Infatti il router lavora al livello 3 dello stack ISO/OSI e gestisce appunto il protocollo di rete IP. In sostanza il router permette di instradare i pacchetti verso l’hop successivo, nel lungo cammino che li porterà a destinazione fuori dalla nostra rete locale. Conoscere un modo per trovare l’IP del nostro router può essere davvero molto utile ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 aprile 2021) In questo articolo vedremosi puòdelper accedere al menù di gestione oppure perché alcuni programmi lo richiedono Ilè il primo hop (nel gergo delle reti di telecomunicazioni “hop” significa il passaggio da un dispositivo ad un altro) che i pacchetti con i nostri dati devono affrontare per entrare nella rete globale. Infatti illavora al livello 3 dello stack ISO/OSI e gestisce appunto il protocollo di rete IP. In sostanza ilpermette di instradare i pacchetti verso l’hop successivo, nel lungo cammino che li porterà a destinazione fuori dalla nostra rete locale. Conoscere un modo perdel nostropuò essere davvero molto utile ...

