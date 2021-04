Clash of Clans e Clash Royale non sono più soli: Supercell mostra il trailer di tre nuovi titoli del franchise (Di venerdì 2 aprile 2021) Supercell decide di espandere gli orizzonti della popolare saga di Clash con ben tre nuovi titoli mobile, ora in sviluppo. Dopo gli arcinoti Clash of Clans e Clash Royale, ecco dunque, a sorpresa, il trailer comunitario dei tre nuovi giochi: Clash Quest, Clash Mini e Clash Heroes. Clash Quest, sviluppato a Helsenki, è un adventure strategico a turni, con i personaggi che si muovono su mappe divise in caselle. Gli altri due titoli, invece, sono in lavorazione presso lo Studio di Shangai: ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021)decide di espandere gli orizzonti della popolare saga dicon ben tremobile, ora in sviluppo. Dopo gli arcinotiof, ecco dunque, a sorpresa, ilcomunitario dei tregiochi:Quest,Mini eHeroes.Quest, sviluppato a Helsenki, è un adventure strategico a turni, con i personaggi che si muovono su mappe divise in caselle. Gli altri due, invece,in lavorazione presso lo Studio di Shangai: ...

