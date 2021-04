Caso Walter Biot, l’Italia ora deve agire per contrastare anche i cyber-attacchi russi (Di venerdì 2 aprile 2021) In questi giorni emergono sempre maggiori dettagli sulla storia di Walter Biot, che è stato in contatto con i russi negli ultimi cinque mesi e che potrebbe far parte di una rete organizzata di persone orchestrare dai diplomatici russi per spiare l’Italia. Le prove contro Biot sono schiaccianti: sulla scrivania di chi indaga è arrivato un filmato di lui che, il 25 marzo 2021 – come riporta il Corriere della Sera – sta fotografando materiale top secret: «181 foto di materiale in gran parte classificato come “riservatissimo” di cui 47 file “Nato secret” classificati come “segreti”», rendono noto i pm, che lo definiscono «scaltro e pericoloso» e continuano a lavorare per capire chi altro sia invischiato in questa storia. LEGGI anche >>> Da oggi Apple ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 aprile 2021) In questi giorni emergono sempre maggiori dettagli sulla storia di, che è stato in contatto con inegli ultimi cinque mesi e che potrebbe far parte di una rete organizzata di persone orchestrare dai diplomaticiper spiare. Le prove controsono schiaccianti: sulla scrivania di chi indaga è arrivato un filmato di lui che, il 25 marzo 2021 – come riporta il Corriere della Sera – sta fotografando materiale top secret: «181 foto di materiale in gran parte classificato come “riservatissimo” di cui 47 file “Nato secret” classificati come “segreti”», rendono noto i pm, che lo definiscono «scaltro e pericoloso» e continuano a lavorare per capire chi altro sia invischiato in questa storia. LEGGI>>> Da oggi Apple ...

