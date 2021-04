Case per studenti sul libero mercato In Appello assolti tutti gli imputati (Di venerdì 2 aprile 2021) di Nicoletta Pisanu tutti assolti in Appello gli imputati al processo per il caso Punta Est. La sentenza che ha ribaltato totalmente il verdetto di primo grado è arrivata ieri mattina. Sei tra ex ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 aprile 2021) di Nicoletta Pisanuinglial processo per il caso Punta Est. La sentenza che ha ribaltato totalmente il verdetto di primo grado è arrivata ieri mattina. Sei tra ex ...

Advertising

CarloCalenda : 800 casi all’anno. A Ostia e non solo il Comune è così lento nell’assegnare le case popolari che i clan le occupano… - fattoquotidiano : Piemonte, stretta per Pasqua: supermercati chiusi e divieto di andare nelle seconde case - rubio_chef : Immaginate un buongiorno così: bombe sulle case dei vicini, la vostra è salva ma terroristi ebraico sionisti sfonda… - Trentino_Family : RT @ProvinciaTrento: ?????Pasqua #zonarossa: in #Trentino valgono le regole seguite dal 15 marzo ma sarà consentito una volta al giorno andar… - ReboraFulvio : Cerasa ci dice che le case farmaceutiche han fatto 'miracoli'. Miracoli (si fa per dire) ben pagati, e che gli han… -