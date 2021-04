Auto | il documento unico posticipato alla fine di giugno | ma di cosa si tratta?

(Di venerdì 2 aprile 2021) Carta di circolazione e certificato di proprietà in un, questo in estrema sintesi ilper. Tutti i dati del veicolo in un, compresi quelli del proprietario, questo il nuovoche sarebbe dovuto entrare in vigore dal 31 marzo 2021 e che invece ha subito uno slittamento. La data di debutto del modelloslitta aIl via al nuovoper leera previsto inizialmente per il 31 marzo. Entrerà invece in funzione solo dal 302021, questa la novità relativa al. Sidi una novità votata ...

... la nostra percezione è questa " ha detto " Il presidente tenterà un- golpe per minacciare ... in Brasile "la democrazia è minacciata" , come si legge in undivulgato la notte scorsa in ...... l'Associazione che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, alla proroga del termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina delUnico di ...Motor1.com Italia Auto elettriche con lo sconto Isee 2021 All'avvio delle ... Per essere più chiari, l'Isee è quel documento, solitamente redatto da commercialisti, patronati e centri di assistenza ...Burocrazia semplificata, con il foglio che in una singola soluzione riunisce certificato di proprietà e libretto dell'auto: il via è previsto a partire dal prossimo 30 giugno ...