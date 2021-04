Anderson: “Un secondo di penalità per ogni infrazione della pista” (Di venerdì 2 aprile 2021) Gary Anderson sembra aver le idee chiare su come impedire ai piloti di oltrepassare i limiti di pista. L’ex designer ne ha parlato per Motorsport-Total.com. Controllo FIA: smontata la vettura di Bottas nel post gara Anderson: Verstappen ha agito correttamente? Il sorpasso di Verstappen e la successiva restituzione della posizione, è stata il tema caldo dell’ultima settimana di Formula Uno. La curva 4 del gran premio del Bahrain, è stata utilizzata e oltrepassata da tutti i piloti per impedire di perdere ritmo e velocità. Tuttavia, il sorpasso di Verstappen non è stato ritenuto corretto da parte del team austriaco della Red Bull. In merito a questo, si è espresso l’ex designer di auto, Gary Anderson: “Una penalità al secondo per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Garysembra aver le idee chiare su come impedire ai piloti di oltrepassare i limiti di. L’ex designer ne ha parlato per Motorsport-Total.com. Controllo FIA: smontata la vettura di Bottas nel post gara: Verstappen ha agito correttamente? Il sorpasso di Verstappen e la successiva restituzioneposizione, è stata il tema caldo dell’ultima settimana di Formula Uno. La curva 4 del gran premio del Bahrain, è stata utilizzata e oltrepassata da tutti i piloti per impedire di perdere ritmo e velocità. Tuttavia, il sorpasso di Verstappen non è stato ritenuto corretto da parte del team austriacoRed Bull. In merito a questo, si è espresso l’ex designer di auto, Gary: “Unaalper ...

