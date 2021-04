A Salvini salta l’audio proprio quando ci sono i ristoratori arrabbiati a Dritto e Rovescio | VIDEO (Di venerdì 2 aprile 2021) Salvini è in collegamento dall’Ungheria con Dritto e Rovescio e proprio quando dovrebbe avvenire il confronto con i ristoratori ribelli, e arrabbiati “con chi sta al governo”, salta tutto. E anche quando il satellite ritorna lo sfortunatissimo leader della Lega non riesce a sentire perché anche l’audio fa le bizze. Ma tu guarda il caso alle volte cosa ti combina. A Salvini salta l’audio proprio quando ci sono i ristoratori arrabbiati a Dritto e Rovescio VIDEO I ristoratori sono quelli che dal 6 aprile ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021)è in collegamento dall’Ungheria condovrebbe avvenire il confronto con iribelli, e“con chi sta al governo”,tutto. E ancheil satellite ritorna lo sfortunatissimo leader della Lega non riesce a sentire perché anchefa le bizze. Ma tu guarda il caso alle volte cosa ti combina. Aciquelli che dal 6 aprile ...

