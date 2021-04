Vaccini, Bertolaso dà le date per la Lombardia: “12 aprile al via la fascia 75-79 anni. Under 49? 13 giugno o 14 maggio” – Ecco la tabella (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 12 aprile partiranno le vaccinazioni per la fascia 75-79 anni, mentre gli Under 49 dovranno aspettare il 13 giugno o il 14 maggio, a seconda della capacità di dosi. La fine? Nella migliore delle prospettive, ovvero con macchina a regime e Vaccini previsti arrivati, il 18 luglio. Se invece qualcosa andrà storto, bisognerà attendere la fine di ottobre. Alla vigilia del via libera al portale di Poste, che sarà pronto e operativo da venerdì 2 aprile, il governatore Attilio Fontana e il coordinatore della campagna vaccinale, Guido Bertolaso, presentano in conferenza stampa il piano di vaccinazione massiva della Lombardia. Una serie di date e numeri che fissano, secondo il Pirellone, quale sarà la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 12partiranno le vaccinazioni per la75-79, mentre gli49 dovranno aspettare il 13o il 14, a seconda della capacità di dosi. La fine? Nella migliore delle prospettive, ovvero con macchina a regime eprevisti arrivati, il 18 luglio. Se invece qualcosa andrà storto, bisognerà attendere la fine di ottobre. Alla vigilia del via libera al portale di Poste, che sarà pronto e operativo da venerdì 2, il governatore Attilio Fontana e il coordinatore della campagna vaccinale, Guido, presentano in conferenza stampa il piano di vaccinazione massiva della. Una serie die numeri che fissano, secondo il Pirellone, quale sarà la ...

Advertising

fattoquotidiano : Dall’arrivo di Poste agli sms per gli over 80; dalle vaccinazioni di fragili e caregiver fino ad Aria. Nell’ultimo… - fattoquotidiano : Travolto dal caos vaccini in Lombardia, colleziona gaffe. L’ultima: “Somministreremo AstraZeneca anche agli over 80… - reportrai3 : Caos vaccini in Lombardia, chi sono i responsabili? Lo abbiamo provato a chiedere a Guido Bertolaso, consulente del… - LinaVadal : RT @LaPresse_news: Vaccini, Bertolaso: “Entro fine maggio Lombardia come Israele” - LaPresse_news : Vaccini, Bertolaso: “Entro fine maggio Lombardia come Israele” -