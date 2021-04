Usa, sparatoria in California: 4 morti tra cui un bambino (Di giovedì 1 aprile 2021) Quattro persone, tra cui un minore, sono rimaste uccise a seguito di una sparatoria in un edificio che ospita uffici a Orange, in California, a una cinquantina di chilometri a sudest di Los Angeles. La polizia, riportano i media Usa, ha riferito che l’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di mercoledì. Una persona sospettata è stata ricoverata in ospedale, mentre un’altra persona è rimasta ferita. La situazione è ora sotto controllo, ma non sono ancora noti i dettagli relativi alle vittime, alla persona sospettata e ai motivi della sparatoria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Quattro persone, tra cui un minore, sono rimaste uccise a seguito di unain un edificio che ospita uffici a Orange, in, a una cinquantina di chilometri a sudest di Los Angeles. La polizia, riportano i media Usa, ha riferito che l’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di mercoledì. Una persona sospettata è stata ricoverata in ospedale, mentre un’altra persona è rimasta ferita. La situazione è ora sotto controllo, ma non sono ancora noti i dettagli relativi alle vittime, alla persona sospettata e ai motivi della. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

