ThinkPad X1 Nano e Zenbook Duo Due portatili stellari | anche nel prezzo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ThinkPad Nano

La Repubblica

A settembre del 2020 infatti la lineaX1 si è arricchita di un computer inedito: Lenovo ha lanciato la prima generazione diX1. È ilpiù leggero di sempre con 907 ...LenovoX1, l'ultrabook premium da 13 pollici con certificazione Intel Evo, è disponibile in Italia nella versione WiFi - only e 4G/LTE. La variante con 5G integrato sarà in vendita da marzo. ...