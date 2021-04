Sciarelli sotto accusa | l’attore fa scoppiare la polemica | “Cosa si farebbe per un punto di share”

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 1 aprile 2021) La puntata di Chi l’ha visto andata in onda ieri ha tenuto alta l’attenzione del pubblico in ansia per l’attesa dell’eventuali rivelazioni sulla presunta identità di una giovane ragazza russa che ha dichiarato di non ricordare niente della sua infanzia, d’essere stata rapita da piccola e di voler trovare la sua mamma. La giovane potrebbe essere Denise Pipitone anche se la famiglia della bambina che fu rapita nel 2004 in circostanze particolari si è detta “cautamente speranzosa”. FedericaSolonotizie24Ricky Tognazzi vs: “siper undi” Il promo del programma condotto da Federicaha creato allerta e curiosità tanto che i social si sono divisi tra coloro che sperano che Piera Maggio riabbracci finalmente la sua bambina ...