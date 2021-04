Sardegna Open, wild card a Musetti, Zeppieri e Fabbiano. Non c'è Fognini (Di giovedì 1 aprile 2021) La Federazione Italiana Tennis ha definito questa mattina le tre wild card per il tabellone principale del Sardegna Open, l'Atp 250 in programma al Tennis Club di Cagliari dal 5 all'11 aprile: si ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 aprile 2021) La Federazione Italiana Tennis ha definito questa mattina le treper il tabellone principale del, l'Atp 250 in programma al Tennis Club di Cagliari dal 5 all'11 aprile: si ...

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna Open Sardegna Open, wild card a Musetti, Zeppieri e Fabbiano. Non c'è Fognini La Federazione Italiana Tennis ha definito questa mattina le tre wild card per il tabellone principale del Sardegna Open, l'Atp 250 in programma al Tennis Club di Cagliari dal 5 all'11 aprile: si tratta di Lorenzo Musetti, Thomas Fabbiano e Giulio Zeppieri. Il primo sta continuando la sua sempre più ...

