‘Roadmap to Zero’ di Lavazza Group | carbon neutral entro il 2030

Lavazza Group, in occasione della presentazione dei risultati di bilancio 2020, annuncia la sua 'Roadmap to Zero', piano che porterà il Gruppo alla completa neutralizzazione del proprio impatto carbonico entro il 2030, con un investimento, solo per il biennio 2020-2021, di circa 50 milioni di euro. Nel 2020, in uno scenario economico e sociale di grande complessità in cui l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha severamente colpito i mercati mondiali, il Gruppo ha conseguito un fatturato di 2,085 miliardi di euro e una generazione di cassa operativa per 125 milioni di euro in linea con il 2019, oltre a una solida crescita nel canale Retail nei mercati principali. "Stiamo affrontando questo periodo complesso basandoci su tre priorità: la salute e la ...

